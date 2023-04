La Finlande dévoile le chantier de son rideau de fer avec la Russie

L'unité militaire a fait visiter à la presse le site en construction du premier tronçon pilote de trois kilomètres sur la frontière, près d'Imatra dans le sud-est du pays, quelques jours après l'entrée de la Finlande dans l'Otan. Au total 200 kilomètres de clôtures barbelées, hautes de trois mètres et bordées d'une route, vont être érigées, pour un budget prévu de 380 millions d'euros.

L'essentiel (70%) se trouvera sur la frontière sud-est, la plus dense de la ligne frontalière avec la Russie, selon un tracé encore incomplet présenté vendredi. Mais d'autres clôtures seront érigées plus au nord, sur la longue frontière largement inhabitée remontant vers la Laponie et la frontière norvégienne dans l'Arctique.