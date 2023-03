Recul du PIB : La Finlande en récession, la Suède et l'Italie dans le rouge

C'est le deuxième trimestre consécutif de recul du PIB par rapport au trimestre précédent en Finlande, soit la définition usuelle des économistes pour la récession, après une baisse de 0,1% au troisième trimestre, selon ces chiffres révisés. Membre de la zone euro depuis la création de la monnaie unique, l'économie finlandaise a souffert de l'accélération de l'inflation (8,4% selon le dernier pointage de janvier) et des conséquences économiques de la guerre en Ukraine, d'après l'office statistique national.

«L'attaque de la Russie en Ukraine et le rythme rapide de l'inflation ont affaibli la confiance en l'avenir des consommateurs comme des chefs d'entreprise», a commenté Statistics Finland dans un communiqué. «Ces attentes moins bonnes ont commencé à se matérialiser lors de la deuxième moitié de l'année, avec un recul du PIB et de la consommation privée», a souligné l'office.

En 2022, l'économie finlandaise a toutefois progressé de 2% par rapport à 2021. Le gouvernement et la banque centrale prévoient une petite récession en 2023, de l'ordre de 0,2% sur un an, avant un retour de la croissance en 2024 et 2025, selon leurs dernières prévisions remontant à décembre.