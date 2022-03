Témoignage : «La fiscalité, pas seulement du business»

MÜNSBACH - Désignée meilleure jeune fiscaliste de l'année, l'Américaine Rita Julien se passionne pour sa spécialité.

De Miami au Luxembourg. Telle est la trajectoire singulière de Rita Julien, 26 ans, élue meilleure jeune fiscaliste du Grand-Duché par EY. La voici qualifiée pour la finale internationale prévue en novembre prochain, à Amsterdam. Trente nationalités seront en compétition. Pas de quoi l'effrayer. Rita adore les challenges. La fiscalité en est un à ses yeux. Un énorme. Durant sa deuxième année de Master à l'Uni, elle s'est spécialisée dans le droit européen et international. «La fiscalité, note la blonde Américaine, ce n'est pas seulement du business. S'intéressant à cette matière, on s'intéresse également à des questions politiques et sociétales, voire aux fondements des États». Et ça la passionne.