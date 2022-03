Carburants au Luxembourg – «La fiscalité représente plus du tiers du prix du gasoil»

Pas de risque de pénurie

Le dispositif doit permettre aux pétroliers de conserver leurs marges, même si des ventes à perte sur une très courte période sont envisageables, le temps que les prix s’adaptent. Le GPL «demande d’ailleurs depuis plusieurs années à ce que les prix s’orientent vers le marché réel, afin de répercuter les coûts plus rapidement» et non pas par paliers. Le prix des carburants doit aussi intégrer la fiscalité. Sur les 2,112 euros d’un litre de diesel, la TVA, les taxes et les accises représentent 73 centimes, soit 34,4% du total, d’après les données du ministère de l’Énergie.