Politique au Luxembourg: La fiscalité à la tripartite n'est plus un sujet tabou

«La fiscalité n’est normalement pas un sujet de la tripartite, plutôt prévue pour les sujets sociaux et économiques. Mais nous allons en discuter avec le gouvernement», a déclaré mardi Xavier Bettel, Premier ministre, à l’issue des réunions bipartites avec le patronat puis avec les syndicats. Ces derniers sont arrivés unis, en vue de la tripartite de vendredi: «Une chose nous tient à cœur, l’adaptation du barème à l’inflation. C’est même une exigence de notre part», résume Romain Wolff, président de la CGFP.

La mesure avait déjà été demandée lors de la dernière tripartite, mais «en vain, car d’autres mesures avaient été prises», reprend le syndicaliste. «Le salaire net des salariés se rétrécit», à cause de l’inflation, déplore Patrick Dury, président du LCGB. Le gouvernement «a pris note, mais n’a pas réagi séance tenante, ce qui est logique», rapporte Nora Back, présidente de l’OGBL. «Nous allons analyser cela en conseil de gouvernement mercredi», a insisté Xavier Bettel.

«Franc succès»

Les deux points à l’ordre du jour, la compensation par l’État de l’index de fin d’année et l’étalement de la fin des mesures de septembre, font consensus. Le patronat, quant à lui, a évoqué les difficultés rencontrées par les entreprises, à l’image de Michel Reckinger, président de l’UEL: «Les entreprises ont plus vu l’inflation galopante que les ménages, du fait des mesures de soutien. Elles subissent l’augmentation du salaire minimum, en plus des index». Un tableau de la situation a été dressé par le Statec.