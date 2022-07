Impôts au Luxembourg: L'impôt sur le revenu a pris le dessus sur la TVA

La fiscalité passe de plus en plus par les impôts directs, note le Conseil national des finances publiques (CNFP) dans son dernier rapport, publié mi-juin. Composés à 94% par l’impôt sur le revenu, les impôts directs ont vu leur poids croître ces dernières années, au détriment des impôts indirects, alimentés par la TVA, les droits de douane ou encore la taxe d’abonnement.

Alors qu’ils étaient minoritaires en 2004 et encore quasiment à égalité dix ans plus tard, les impôts indirects représentaient 57% de la fiscalité l’an dernier. Mais cela ne signifie pas nécessairement que les contribuables se soient fait aligner par l’administration fiscale, tempère Marc Wagener, président du CNFP: «Il s’agit du poids dans l’ensemble, cela ne veut pas dire que les uns baissent et que les autres augmentent».