La Fixerstuff, une histoire qui n’en finit pas de durer

Pour désengorger en partie l’Abrigado et sa salle de consommation de drogue (Fixerstuff) à Luxembourg, le ministère de la Santé a un projet de logements à Esch-sur-Alzette (Housing First). «Un site a été trouvé. Nous sommes dans la dernière phase de réalisation», dit le ministère. «Ah bon?, rétorque Georges Mischo, bourgmestre d’Esch. Je n’étais pas au courant qu’un lieu avait été choisi. On ne peut pas le mettre n’importe où. Je n’ai pas délivré d’autorisation à ce stade».