Rapport de l'ONU : La flambée des prix a fait basculer plus de 70 millions de personnes dans la pauvreté

La flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie dans le monde a fait plonger dans la pauvreté, depuis mars, et en seulement trois mois, 71 millions de personnes vivant dans des pays à revenus faibles.

Selon le Programme onusien, «les transferts d'argent ciblés vers les ménages sont plus équitables et plus rentables que des subventions énergétiques générales». Le Pnud considère dans le même temps que les pays concernés auront besoin d'un soutien du système multilatéral «pour joindre les deux bouts». «Alors que les taux d'intérêt augmentent en réponse à la flambée de l'inflation, il existe un risque de déclencher une nouvelle pauvreté induite par la récession qui exacerbera encore plus la crise, accélérant et approfondissant la pauvreté dans le monde», avertit aussi le Pnud, dans son rapport.