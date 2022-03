Jeux Olympiques : La flamme olympique allumée dimanche

Plus de quatre mois avant les Jeux d'hiver de Sotchi, la cérémonie marquera la première apparition officielle du nouveau président du CIO, Thomas Bach.

123 jours et 65 000 km de parcours

Plus de 14 000 personnes devraient porter ce symbole à travers la Russie, sur un parcours d'environ 65 000 km, pour le plus long relais de la flamme olympique de l'histoire. Le relais passera dans plus de 2900 villes et agglomérations des 83 provinces russes, de Kaliningrad à Vladivostok.