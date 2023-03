Emploi au Luxembourg: La flexibilité au travail est indispensable pour de nombreux salariés

Les progrès acquis grâce à la pandémie de Covid-19 pèse sur les souhaits et les attentes de travailleurs. Près de la moitié des salariés au Luxembourg (46%) refuseraient un emploi ne permettant pas un équilibre entre travail et vie privée et 31% préféreraient rester au chômage plutôt qu'être malheureux au travail. C'est ce qui ressort de l'étude Workmonitor menée par Randstad auprès de 35 000 travailleurs dans 34 pays, dont le Luxembourg, et publiée ce lundi.