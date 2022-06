Incidents Luxembourg-Turquie : La FLF va interdire de stade un spectateur

LUXEMBOURG – La Fédération luxembourgeoise de football va infliger une sanction et a porté plainte contre le fauteur de trouble, qui est entré samedi sur le terrain lors de Luxembourg-Turquie avec le drapeau du Luxembourg.

«La FLF désapprouve fortement un tel comportement et prend des sanctions à l'égard de l'auteur des faits et a porté plainte avec constitution de partie civile contre cette personne, ajoute l'organisme. En dernier lieu, elle se réserve d'ores et déjà tous droits à l'égard de cette personne et notamment le droit de l'assigner en justice afin de demander réparation du dommage subi».