Football au Luxembourg: La FLF veut calmer le jeu avec le M-Block

«On était seuls contre les Turcs, et il fallait qu'on se défende nous-mêmes, dénonce Bob Gebele, capo de la tribune. On a réussi à éviter de gros incidents, mais il y avait un danger, une femme a reçu une claque». Pas prévenue de l'action de mardi soir malgré une réunion quelques heures avant, la Fédération luxembourgeoise de football (FLF) ne condamne pas la grève, réalisée dans le calme.

Les joueurs de marbre

«On est prêts à se mettre ensemble pour discuter et trouver des solutions, assure Joël Wolff, secrétaire général de la FLF. On leur a dit que la fédération n'était pas toujours parfaite et qu'on était prêts à entendre leurs desiderata. Contre la Turquie, la décision de ne pas faire de séparation a été prise avec la police. Peut-être que la prochaine fois, on prendra une autre décision».