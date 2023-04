Etats-Unis: La Floride interdit l'avortement après six semaines de grossesse

«Aujourd'hui, le parlement de Floride à majorité républicaine a envoyé un nouvelle loi extrême et dangereuse sur le bureau de gouverneur (Ron) DeSantis pour qu'il la signe», a fustigé la porte-parole de l'exécutif américain, Karine Jean-Pierre, dans un communiqué. Approuvée à 70 voix pour et 40 contre par les élus de cet État du sud-est du pays, la loi a ensuite été signée par l'étoile montante de la droite populiste américaine et possible prétendant à la Maison-Blanche, Ron DeSantis.