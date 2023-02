Guerre contre le «wokisme» : La Floride révoque le statut spécial de Disney

Getty Images via AFP

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, étoile montante de la droite dure et candidat encore non déclaré à la Maison-Blanche.

Disney profitait depuis les années 1960 et la construction du parc d’attractions Disney World d’un statut spécial qui lui offrait une large autonomie et l’exemptait de la plupart des réglementations de l’État. Mais les relations entre le royaume enchanté et M. DeSantis se sont dégradées quand Bob Chapek, l’ex-directeur général de Disney, s’est prononcé publiquement contre une loi promue par le gouverneur qui a restreint l’enseignement à l’école primaire des sujets en lien avec l’orientation sexuelle.