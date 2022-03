Conflit en Syrie : La flotte américaine déjà prête à intervenir

Les États-Unis ont déployé en Méditerranée l'USS San Antonio, outre les cinq destroyers déjà positionnés pour d'éventuelles frappes contre la Syrie.

L'USS San Antonio, capable d'emporter quelques hélicoptères et des centaines de Marines, «est sur zone en Méditerranée orientale», a affirmé un responsable de la défense s'exprimant sous couvert de l'anonymat, ajoutant que le navire «n'a pas reçu de mission spécifique» sans pour autant préciser la raison de ce déploiement. Contrairement aux destroyers déjà sur place, le San Antonio n'est pas doté de missiles de croisière Tomahawks et n'est équipé que pour sa propre défense.

Il peut en revanche transporter jusqu'à quatre hélicoptères et dispose d'un radier pour des opérations de débarquement à bord de chalands de débarquement, un scénario exclu par le président Barack Obama qui a assuré qu'une action militaire contre le régime de Bachar al-Assad n'impliquerait pas de troupes au sol. Les cinq destroyers -- l'USS Stout, le Mahan, le Ramage, le Barry et le Gravely-- croisent à quelques encablures des côtes syriennes, prêts à lancer leurs missiles Tomahawk si le président l'ordonne.

Différentes options

Bouleversant des décennies de pratiques présidentielles et créant la surprise, Barack Obama a choisi samedi de formellement requérir auprès du Congrès une autorisation d'usage de la force militaire en Syrie, ce qui interviendrait au plus tôt la semaine du 9 septembre. Depuis cette annonce, plusieurs observateurs ont fait part de leur crainte d'une inefficacité militaire moindre des frappes, Bachar al-Assad en profitant pour disperser et tenter de cacher ses équipements.