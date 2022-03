Transports au Luxembourg : La flotte de bus de la capitale passe à l'hybride

LUXEMBOURG - Dès lundi prochain, un bus hybride sera testé sur les lignes 9, 13 et 14. Un modèle qui utilise l'énergie électrique avant de basculer sur du diesel.

La ville de Luxembourg va essayer un nouveau bus hybride, dès lundi prochain, d'abord sur les lignes 9, 13 et 14. Ce nouveau bus peut rouler jusqu’à 8 kilomètres en utilisant la seule énergie électrique, avant de basculer sur du diesel. Si les tests sont concluants, la capitale envisagera de renouveler progressivement l’ensemble des quelque 150 bus qui composent sa flotte. Cinq de ces nouveaux bus ont déjà été commandés et sillonneront les rues de la capitale, dès le début de l'année 2017.

C'est le fabricant suédois Volvo qui a été retenu. À 470 000 euros l’unité, cela fait 2,35 millions d’euros. Plus cher que les anciens modèles, facturés 300 000 euros, mais silencieux et plus économique en carburant sur le long terme. «Le coût n’est pas vraiment important, dans ce cas, estime la bourgmestre de Luxembourg-Ville Lydie Polfer (DP). Ces bus peuvent aider à améliorer la qualité de l’air». Luxembourg-Ville a déjà utilisé des bus électriques il y a une vingtaine d'années, a rappelé la bourgmestre, qui souligne que les modèles sont aujourd'hui plus fiables.