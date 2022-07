Luxembourg: La Foire agricole à Ettelbruck prisée par les enfants

Veaux, vaches, poneys, lapins, poules, canards… La Foire agricole d’Ettelbruck est «la plus grande exposition en plein air du Luxembourg» et la grand-messe des agriculteurs, sylviculteurs, horticulteurs et autres scientifiques en agro-biotechnologie. Mais c’est surtout une source d’émerveillement pour les enfants qui viennent en nombre avec leurs parents pour s’asseoir sur les tracteurs et caresser les animaux.