Au Luxembourg : La Foire agricole cartonne avec plus de 40 000 visiteurs

ETTELBRUCK – La Foire agricole d’Ettelbruck a réuni ce week-end encore plus de monde qu’avant la pandémie en 2019.

Des enfants heureux de retrouver les animaux de la ferme, des parents ravis de boire, de manger ensemble et d’échanger avec les acteurs du monde agricole. Après une édition 100% digitale en 2020 puis une foire hybride en 2021, limitée à un peu plus de 8 000 spectateurs, la Foire agricole d’Ettelbruck a fait un carton tout le week-end. Rançon du succès, l’accès à Ettelbruck depuis l’A7 a même dû être bloqué par la police, tant le trafic était devenu compliqué.

«Nous avons recensé 10 000 personnes vendredi, 18 000 samedi et nous sommes sans doute encore à 15 000 à 20 000 ce dimanche. Au total, nous avons dépassé les 40 000 et l’affluence de 2019 (38 500)», soulignait Jeff Boonen, membre de l’organisation. Comblé, il racontait des visiteurs et des exposants «heureux de se retrouver. C’est une reconnaissance très importante également pour tous les volontaires des organisations agricoles qui se démènent».