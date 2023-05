Football: La Fola reste en BGL Ligue au bout d'un scénario complètement fou

Le Fola sauve sa place en BGL Ligue. Les Eschois ont trouvé ce jeudi les ressources pour remporter leur barrage de relégation face à Canach (4-3, ap) au bout d’un scénario fou. Après avoir décroché la prolongation au bout du temps additionnel, les hommes de Stefano Bensi se sont imposés face au 4e de Promotion Honneur, sur un but de Kevin Quinol à la 119e minute.

Devant environ 1600 personnes au stade Achille Hammerel de Luxembourg, le Fola a pris d’entrée un coup sur la tête en concédant l’ouverture du score sur un contre terminé par Shayn Chekalil (1-0, 20e). Fébrile derrière et brouillon devant, le 13e de BGL avait alors la tête sous l’eau et il a fallu une parade d’Emanuel Cabral devant Elhadji Bop (38e) pour sauver la peau du club doyen. Quelques instants plus tard, le gardien a profité d’un arrêt de jeu pour réunir autour de lui ses coéquipiers. La conversation a, semble-t-il, porté ses fruits quand Jules Diallo a égalisé après un mauvais renvoi du portier de Canach, Valentin Roulez (1-1, 41e).