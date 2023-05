La folie Naples jusqu'au Luxembourg

À 1500 km de Naples, c'est un petit coin du sud de l'Italie qui a explosé vers 22h30, jeudi soir, près de la gare de Luxembourg. Près d'une centaine de personnes étaient réunies dans au Garer Stuff, pour célébrer enfin le troisième titre de champion de l'histoire du club, tant attendu. Certains ont grandi à Naples en admirant les exploits de Diego Maradona, d'autres sont nés au Luxembourg et n'ont pu supporter leur club que de loin. Tous étaient en bleu devant le match avec chants, tambours et drapeaux.

Ce café est le QG du Club Napoli Lussemburgo, association reconnue par leur club qui réunit plus de 100 membres au Grand-Duché. Crispée en début de match et après le but de l'Udinese, l'atmosphère est devenue incandescente à l'égalisation d'Osimhen. Des premiers pétards explosaient dans la rue de Strasbourg, malgré la promesse de rester calme pour ne pas déranger les voisins.

«Naples est loin, mais toujours près de notre cœur»

Personne dans le quartier n'a pu ignorer le moment du coup de sifflet de la délivrance, quand les torches bleues et aux couleurs du drapeau tricolore se sont allumées dans la rue et que les chants ont retenti. «Je me sens bizarre, exulte Andrea Castaldo, président du Napoli Lussemburgo. Je ne me rappelle pas trop des derniers titres donc c'est fantastique. Naples est loin, mais toujours près de notre cœur».