Planète people : La folle rumeur agite Twitter: A$AP Rocky a-t-il trompé Rihanna?

Rihanna a grimpé en TT après qu'une rumeur se soit répandue comme un traînée de poudre sur Twitter: le père de son futur bébé lui aurait été infidèle.

Un influenceur écrit une petite phrase sur Twitter et le réseau social s'enflamme: «Rihanna et A$AP Rocky se sont séparés. Rihanna a rompu après l'avoir surpris en train de la tromper avec la créatrice de chaussures Amina Muaddi». Il n'en fallait pas plus pour catapulter Rihanna en TT sur Twitter ces dernières heures avec près de 700 000 tweets.

Une information qui reste pour l'heure évidemment non vérifiée, les différentes parties n'ayant rien commenté, rappelle le site Just Jared. La chanteuse et son compagnon ont encore été vus ensemble le 1er avril alors qu'ils déjeunaient à Hollywood. Il y a trois jours, RIhanna portait encore des chaussures conçues par Amina Muaddi. Celle-ci est en effet devenue une amie de la Barbadienne après avoir collaboré avec Fenty et signé sa collection 2020, devenue iconique.