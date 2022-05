Au Luxembourg : La fonction publique a plus de 2 300 jobs à offrir cette année

LUXEMBOURG – Le gouvernement a fait la promotion, mercredi matin, du portail de recrutement de l'administration publique GovJobs.

Plus d'une vingtaine d'agents de l'État ont participé à la campagne de promotion de GovJobs. MFP

L'État est le plus grand employeur du Luxembourg, avec plus de 32 000 agents actifs au 1er mai 2022. Et «la fonction publique a besoin des meilleurs talents» pour «soutenir le pays face aux défis actuels et futurs», écrit le gouvernement dans un communiqué. Le ministre Marc Hansen (DP) a présenté une nouvelle campagne de promotion de GovJobs, le portail de recrutement de la fonction publique.

Premier argument: l'État embauche, et dispose de 2 300 nouveaux postes à pourvoir rien que cette année. La campagne de promotion repose sur cet élément. Et ambitionne de mettre en avant «la diversité des métiers, des projets, activités et savoir-faire» des travailleurs de l'État.

Celui-ci veut attirer «les meilleurs talents» et être «un employeur moderne». «Nous nous activons tous ensemble pour dynamiser nos entités et nous sommes à la recherche de collaborateurs compétents, qui sont prêts à faire bouger les choses, avec nous», a martelé Marc Hansen. GovJobs permet de trouver les postes ouverts et de postuler en ligne. Depuis sa création en 2017, le site a cumulé 8,6 millions de visites et plus de 3,6 millions de visiteurs uniques.