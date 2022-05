Marc Hansen : «La fonction publique cherche beaucoup de personnes»

LUXEMBOURG – Le ministre Marc Hansen est l'invité de Jean-Luc Bertrand cette semaine sur L'essentiel Radio.

La séquence du 23 mai

Ministre de la Fonction publique, des Relations avec le Parlement, ministre délégué à la Digitalisation et à la Réforme administrative, Marc Hansen (DP), invité de Jean-Luc Bertrand, a des semaines bien remplies. «C'est une belle pression, surtout au début. Mais avec le temps, on s'y habitue. Je le fais depuis huit ans. On connait ses repères. Il faut se créer de petits espaces, au moins une fois par semaine, pour penser à autre chose».

Avec 32 000 agents, l'État est le plus gros employeur du pays. Et il continue à embaucher en masse, avec 2 300 postes à pourvoir cette année. «On cherche de tout, luxembourgeois ou pas. On cherche beaucoup de personnes. Sur le site govjobs, il y a des dizaines de postes à pourvoir». Des vagues d'embauche au moment où l'État se positionne en employeur moderne, communique. «On va voir les étudiants, on parle de la mobilité, des formations possibles, de la digital acacdemy… Tous les atouts de ce qu'on peut faire au service de la société».