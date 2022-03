Réforme : La fonction publique s'ouvrira aux Européens

LUXEMBOURG - Les députés ont ouvert l'accès à la fonction

publique aux étrangers de l'Union européenne.

Pour la dernière séance de l'année, les députés ont voté à une large majorité une loi qui ouvrira la porte des administrations aux non-Luxembourgeois. Jusqu'à présent, seuls six secteurs, dont l'enseignement, la recherche et les télécommunications, étaient accessibles aux étrangers.

En 2007, la Commission européenne avait déjà jugé cette situation non conforme aux règles communautaires. Dé-sormais, seuls les domaines comme la Défense resteront réservés aux Luxembourgeois. D'autres détails sur les postes à pourvoir et les conditions d'accès restent pourtant en suspens.

Seul élément connu et point de discorde entre les députés: tout futur fonctionnaire étranger doit maîtriser le luxembourgeois, le français et l'allemand et passer un test de langue, en fonction de la responsabilité du poste à pourvoir. «Le test de langue ne doit pas devenir un obstacle insurmontable», prévient Jean-Pierre Klein (LSAP).