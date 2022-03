Anniversaire au Luxembourg - La fondation «Hëllef fir d’Natur» fête ses 40 ans

À une époque où il n’existait pas encore de ministère de l’Environnement, la fondation Hëllef fir d’Nature de natur&ëmwelt a été créée en décembre 1982. Elle fête donc ses 40 ans en 2022 et elle vient de présenter, ce mercredi, à Kockelscheuer, lors d’une conférence de presse, les festivités et les événements qui vont rythmer cette année de célébrations.

Préserver la biodiversité au Luxembourg en acquérant des terrains à haute valeur écologique est le but principal de la fondation Hëllef fir d’Natur, qui possède aujourd’hui plus de 1 650 hectares de réserves naturelles. Des vergers, des mares, des prés humides, des friches, des forêts ou encore des pelouses sèches, le tout géré par 23 experts tels que des biologistes, des ingénieurs forestiers ou encore des géographes.

Un appel aux dons

Pour ses 40 ans, la fondation Hëllef fir d’Natur va mettre les petits plats dans les grands pour mettre en évidence 40 réserves prioritaires dans un topoguide intitulé «40 années - 40 réserves - 40 sentiers». Des vidéos et des reportages seront également diffusés pour l’occasion via la page Facebook et la chaîne YouTube «Naturemwelt» ou encore le compte Instagram «Hellefnatur».

Une collecte de fonds et de dons a également été lancée sur le site Internet naturemwelt.lu, car pour continuer son développement, la fondation Hëllef fir d’Natur a toujours besoin de dons publics et privés. En ce début de printemps, un soutien est demandé pour la réserve de Breitwies et la vallée de la Troine, une réserve de huit hectares dans la commune de Wincrange, alliant prairies humides, forêt alluviale et renaturation.