Maladies rares : La Fondation Losch remet deux véhicules à l'ALAN

LUXEMBOURG - L’association «ALAN - Maladies Rares Luxembourg» a reçu deux véhicules offerts par la Fondation André et Henriette Losch.

Des membres de la Fondation André et Henriette Losch viennent de remettre à l’association «ALAN - Maladies Rares Luxembourg les clés d’un Volkswagen up ! et d’un nouveau Caddy Maxi. Deux véhicules spécialement transformés pour pouvoir transporter confortablement des passagers en fauteuil roulant.

Créée en 1998, l'association reconnue d’utilité publique ALAN vient en aide aux personnes atteintes de maladies neuromusculaires et à leurs familles. Les maladies qui touchent moins de 1 personne sur 2 000 sont considérées comme des maladies rares. À l'heure actuelle, on recense 7 000 maladies rares différentes. À l’échelle européenne, le nombre des personnes concernées est estimé à 30 millions, dont quelque 30 000 au Luxembourg.

Pour ces personnes souffrant d’un handicap, la mobilité est donc loin d’être une évidence. Il leur faut se rendre à des consultations médicales ou à des séances de thérapie, mais elles veulent aussi continuer à participer à des activités de loisirs, récréatives ou sportives.Pour améliorer la qualité de vie de ces personnes (enfants, adolescents, adultes et familles), les véhicules Volkswagen Utilitaires peuvent offrir espace et confort afin d'aider à la mobilité.

Le Caddy Maxi Trendline dispose notamment d’un système d’abaissement avec découpe à l’arrière et rampe d’accès pour charger facilement le fauteuil roulant avec la personne. Avec en plus un appuie-tête et dossier certifiés TÜV. Offert par la Fondation André et Henriette Losch, ce Caddy Maxi va aider l’ALAN à faciliter le quotidien de ses patients. L'autre

véhicule, un Volkswagen up!, sera utilisé pour les services mobiles de l‘association.