Ennuis judiciaires : La Fondation Trump accepte de se dissoudre

Empêtré dans des ennuis judiciaires, l'organisation accusée d'avoir servi à financer des dépenses personnelles plutôt que caritatives, va disparaître.

La fondation de Donald Trump a accepté de se dissoudre, une victoire pour les procureurs de l'État de New York qui l'ont assignée en justice en juin, accusant le président de l'avoir utilisée pour financer des dépenses personnelles plutôt que caritatives. La fondation a signé un accord par lequel elle accepte «de se dissoudre sous supervision judiciaire», comme l'exigeait la justice new-yorkaise, qui pourra ainsi vérifier que les actifs restants soient répartis entre de réelles organisations caritatives, a indiqué lundi, la procureur de l'État de New York, Barbara Underwood.

Mais l'action en justice contre la fondation n'est pas terminée pour autant, a souligné la procureur: «Nous allons poursuivre notre action, pour être sûrs que la Fondation Trump et ses administrateurs ont à répondre de leurs violations claires et répétées de la loi». La justice réclame notamment toujours de la fondation qu'elle restitue quelque 2,8 millions de dollars soupçonnés d'avoir été indûment dépensés, ainsi que des amendes. Elle demande aussi que Donald Trump et trois de ses enfants (Donald Junior, Eric et Ivanka), qui siégeaient à la fondation, soient bannis de la direction de toute organisation caritative.