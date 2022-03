La formation, clé de voûte de la domination française

La France a remporté au Mondial son cinquième titre majeur en 14 ans. Le sélectionneur Claude Onesta donne les clés de cette réussite.

La France a décroché dimanche son troisième titre mondial après ceux de 1995 et 2001. Championne d'Europe en 2006 et championne olympique l'été dernier, elle est montée en régime depuis 14 ans pour s'imposer comme une référence.

Plusieurs générations de joueurs se sont succédé. Celle des Bronzés, des Barjots, des Costauds, des Euros et aujourd'hui des Experts. Faisant peu à peu du handball le sport collectif français le plus titré. Pour Claude Onesta, le sélectionneur des Bleus, cette réussite exceptionnelle ne tient pas au hasard.

«La victoire entraîne la victoire. Depuis quinze ans, lorsqu’un joueur arrive dans la filière du haut niveau, il rentre dans une exigence et une concurrence maximale». Onesta souligne aussi que le championnat français «construit sur des équipes jeunes, avec des joueurs entre 20 et 25 ans, auxquels on confie les responsabilités accordées ailleurs à des joueurs étrangers».

«Nous avons la culture de la formation et de l’apprentissage. Nous avons laissé l’élite des catégories de jeunes éparpillée sur tout le territoire, au lieu de la rassembler dans des centres nationaux. On a un suivi plus harmonieux et on brasse plus large», analyse-t-il. Une recette qui a fait ses preuves.