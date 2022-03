La Fortis n’est pas «un canard boiteux»

BNP Paribas a jugé lundi «très correct» le prix qu'il s'est engagé à payer pour la reprise des activités bancaires et d'assurance de Fortis en Belgique et au Luxembourg.

«J'ajoute qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres groupes qui avaient la solidité, les moyens et la confiance dans l'avenir de faire ce que nous avons fait. Il faut avoir les reins solides et les nerfs bien accrochés pour ce genre d'opération. Nous avons les deux», s'est réjoui le patron français.

Baudouin Prot s'est aussi efforcé de rassurer les Belges, notamment les épargnants, déboussolés par la tempête qui a vu en quelques jours Fortis, le premier groupe financier du pays être coupé de ses activités aux Pays-Bas et passer sous le double giron de BNP et de l'Etat belge. «Il est hautement probable que le réseau d'agences continuera sous le nom de Fortis», a-t-il expliqué, en soulignant que le groupe français ne disposant pas d'agences de détail en Belgique et au Luxembourg, il ne faudra pas «fusionner deux réseaux», une déclaration plutôt rassurante pour les syndicats belges qui s'inquiètent des retombées sur l'emploi.

BNP Paribas, en reprenant les 1 100 agences et les 3 millions de clients belges et luxembourgeois de Fortis, «va devenir le premier opérateur de l'économie» des deux pays, a noté M. Prot. «Nous serons très attachés à financer l'économie réelle au service des clients, des déposants, des entreprises et des particuliers», a-t-il ajouté, en estimant que pour les «clients et dépositaires», les «jours d'inquiétude faisaient partie du passé».