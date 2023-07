Les riches de plus en plus riches: La fortune des 500 Français les plus riches a grossi de 168 milliards

Bernard Arnault reste l'homme le plus riche de France, et du monde.

Les patrimoines professionnels cumulés des 500 plus grandes fortunes de France ont progressé de presque 17% en un an pour atteindre une estimation record de 1 170 milliards d’euros cette année, 168 milliards de plus qu'un an plus tôt, selon le classement du magazine Challenges publié mercredi. La quasi-totalité de cette hausse est attribuable à la croissance de près de 150 milliards d’euros du patrimoine des quatre piliers du luxe français, au sommet de la liste.