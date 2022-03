Présidentielle française  - La foule scande «Macron assassin», Zemmour laisse faire

Un dimanche de mobilisation avant la dernière ligne droite

A gauche, le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon, crédité de 12 à 15% dans les sondages, ce qui alimente ses espoirs de franchir le cap du premier tour, a également rassemblé des milliers de personnes, sur la plage du Prado à Marseille. Il a mis en garde contre un «second tour low-cost» entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. «Cette fois-ci vous le sentez comme moi, on sait pas pourquoi, tout d’un coup on s’est dit +On va y arriver+, de tous les côtés», s’est-il exclamé.