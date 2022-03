Escroquerie : La France a découvert son Bernard Madoff

Un homme qui se faisait passer pour un conseiller financier a été déféré au parquet de Bobigny pour avoir extorqué à quelque 400 victimes un montant estimé à 60 millions d'euros, a-t-on appris vendredi.

Cet homme de 65 ans, qui opérait à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), a été placé jeudi sous contrôle judiciaire, a indiqué une source judiciaire, confirmant une information du Parisien. Une information judiciaire a été ouverte pour «escroquerie et blanchiment en bande organisée», «fraude fiscale» et «exercice illégal de la profession de banquier», selon cette source judiciaire.

L'homme a été arrêté mardi à Aubervilliers. Cet ancien boucher a radicalement changé de voie au début des années 80: il a alors commencé à se présenter comme conseiller en placement, affirmant agir pour le compte du Crédit industriel et commercial, et a ouvert un cabinet. Il promettait à ses clients, qui lui remettait de l'argent en liquide, des rendements annuels de 15%, affirmant qu'il s'appuyait sur des fonds garantis et qu'il était soutenu par des personnes au sommet de l'État.