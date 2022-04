Élection présidentielle : La France à la veille d’un choix crucial

Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? La décision tombera ce dimanche soir, à 20 heures. En attendant le verdict, les candidats à la présidentielle française craignent une forte abstention.

Vêtu d’un sweat à capuche bleu blanc rouge, casquette et lunettes de soleil, Emmanuel Macron a pris une heure et demie pour se promener avec son épouse Brigitte sur la plage du Touquet, dans le nord de la France.

Les deux finalistes de l’élection présidentielle en France, le sortant libéral Emmanuel Macron et son adversaire d’extrême droite Marine Le Pen, ont observé le silence samedi, à la veille d’un scrutin lourd de conséquences pour le pays. Mais le vote a déjà débuté en outremer et auprès des Français de l’étranger.

Au lendemain de la fin de la campagne officielle, Emmanuel Macron, 44 ans, vêtu d’un sweat à capuche bleu blanc rouge, casquette et lunettes de soleil, a pris une heure et demie pour se promener avec son épouse Brigitte sur la plage du Touquet, dans le nord de la France, leur lieu de villégiature. Avant de regagner leur maison après avoir salué des badauds.

Bureaux de vote ouverts à 8 heures

Si elle l’emporte, Marine Le Pen, 53 ans, arrivée plus de quatre points (23,15%) derrière le président sortant au premier tour (27,85%) et sèchement battue il y a cinq ans (33,9% des voix) serait la première femme et la première dirigeante d’extrême droite – un terme qu’elle récuse – à accéder au pouvoir suprême.