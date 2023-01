Handball : La France affrontera le Danemark en finale du Mondial

Encore au rendez-vous. Le Danemark, double tenant du titre, s'est qualifié pour la finale du Mondial de hand en battant l'Espagne (26-23), grâce à un gardien décisif et malgré une frayeur en fin de rencontre, vendredi à Gdansk (Pologne). Les Danois, titrés en 2019 et 2021, affronteront dimanche à Stockholm la France, pour un inédit triplé - le doublé à été réalisé par la France et la Roumanie à deux reprises chacune et par la Suède.