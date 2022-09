Covid-19 : La France avance vers une possible 8e vague

Jeudi, 33 263 nouveaux cas de Covid étaient comptabilisés, contre 19 866 une semaine plus tôt, soit un bond de plus de 67%. «Depuis deux jours, le taux de reproduction du virus est supérieur à 1, ce qui est le signal robuste d’une reprise épidémique», affirme l’épidémiologiste Mircea Sofonea.

Autre indicateur: le nombre de tests (852 500) a augmenté de 9% la semaine du 5 au 11 septembre, a indiqué le Service statistique des ministères sanitaires et sociaux. Ils ont notamment fortement augmenté chez les moins de 16 ans (+56%). «Le nombre de tests PCR n’est pas très élevé actuellement et ne permet pas de faire des analyses très fiables, mais la tendance semble confirmer à tout le moins un arrêt de la décrue épidémique et possiblement un rebond, prémisse d’une possible nouvelle vague pandémique», estime l’épidémiologiste Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de Genève.