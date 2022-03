Rugby : La France bat l'Angleterre et réalise son dixième Grand Chelem

Le XV de France a décroché le dixième Grand Chelem de son histoire en dominant l'Angleterre 25-13 samedi, lors de la 5e et dernière journée du Tournoi des six nations 2022.

Le jour de gloire est enfin arrivé pour le XV de France qui a remporté samedi le vingt-sixième Tournoi des six nations de son histoire et son dixième Grand Chelem, le premier depuis 2010, après avoir surclassé l'Angleterre (25-13). Les Bleus du sélectionneur Fabien Galthié et du capitaine Antoine Dupont, deuxièmes en 2020 et en 2021, terminent donc invaincus après avoir battu, tour à tour, l'Italie (37-10), l'Irlande (30-24), l'Ecosse (36-17), le pays de Galles (13-9) et les Anglais.