Tournoi des VI nations – La France bat l'Irlande, l'Ecosse déchante

Tournoi des VI nations : La France bat l'Irlande, l'Écosse déchante

Le XV de France a remporté son deuxième match en dominant l'Irlande (30-24), samedi, lors de la 2e journée du Tournoi des six nations 2022. L'Écosse a été battue à domicile.

La France est la dernière équipe invaincue dans le tournoi des six nations.

Les Bleus, qui avaient battu l'Italie (37-10) la semaine dernière, sont la dernière équipe invaincue dans la compétition et prennent seuls la tête du classement. Dans un match de haute intensité, les hommes de Fabien Galthié ont inscrit deux essais par le demi de mêlée et capitaine Antoine Dupont (2e) et par le pilier Cyril Baille (54e).