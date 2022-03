Emploi : La France compte près de trois millions de chômeurs

Le chômage

en France a continué d’augmenter fin 2009, pour un niveau jamais vu depuis dix ans.

La violence de la crise a fait remonter le taux de chômage en deux ans à 9,6% en moyenne en métropole, qui comptait ainsi plus de 2,7 millions de chômeurs au quatrième trimestre, et à 10% en incluant les DOM, selon l’INSEE.

«Le taux de chômage augmente nettement et revient au niveau de 1999», a souligné l’INSEE. En décembre, l’institut prévoyait que la France ne franchirait la barre des 10%, DOM inclus, qu’en juin 2010. Outre la rapidité du choc, atténué en partie par les mesures de chômage partiel, l’INSEE enregistre un phénomène jamais vu, dû à la dégradation de l’emploi des jeunes hommes de 15 à 24 ans ayant achevé ou abandonné leur scolarité et dont près d'un quart (25,3%) étaient au chômage fin 2009.

Alors que structurellement, les femmes ont plus de mal à trouver du travail, pour la première fois, la courbe du chômage masculin (9,6% en métropole, 10% avec l’outre-mer) est identique à celle des femmes. Celles-ci restent davantage exposées aux petits travaux. «Les jeunes femmes sont plus qualifiées car elles font des études plus longues que par le passé, et s’orientent vers des secteurs moins touchés par la crise comme l’action sociale, contrairement aux hommes assez présents dans l’industrie et la construction», a aussi précisé l’INSEE.