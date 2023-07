La France décide de faciliter le télétravail des frontaliers

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

Une aubaine pour les frontaliers français, qui, à la différence des Belges et des Allemands, demeuraient dans l'expectative , alors que leur gouvernement n'avait toujours pas signé cet accord, et que les dérogations liées à la pandémie se sont achevées vendredi dernier. À noter que le Luxembourg avait signé l'accord-cadre en question courant juin.

La sécurité sociale luxembourgeoise plus intéressante

Concrètement, cette évolution réglementaire constitue un véritable pas en avant vers le télétravail des frontaliers, en particulier pour les Français au Luxembourg qui ne risquent plus d'être pénalisés par un changement d'affiliation en raison d'un dépassement de seuil préalablement fixé à 25%.

«Permettre plus de télétravail sans que les frontaliers ne soient pénalisés en termes de service est une bonne idée», avait déclaré en début de semaine le vice-Premier ministre luxembourgeois François Bausch, rappelant que le système de sécurité sociale luxembourgeois était plus avantageux pour les frontaliers que le français.

Une évaluation dans six mois

Pour autant, la France se montre encore prudente avec une évaluation de ce nouveau dispositif prévue dans six mois, «au regard de son impact à court terme et moyen terme sur l'emploi, le chômage, la sécurité sociale et les conditions de travail», a prévenu M. Dussopt.