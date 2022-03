La France derrière les Ch’tis

Selon un sondage Ifop pour France Soir, 57% des Français estiment que le film de Dany Boon (même pas nommé dans la catégorie) mériterait le César du meilleur film…

C’est son année à Dany Boon et pourtant il a été boudé par le jury du cinéma français. Le nombre d’entrées n’est pas forcément gage de bonne qualité mais comment rendre hommage au cinéma français 2008 sans évoquer le film à 20 millions de spectateurs? Le film «Bienvenue chez les Ch’tis» n’est nommé que dans la catégorie «scénario original» et on sait d’ores et déjà que le réalisateur du Nord ne sera pas dans la salle vendredi soir. Ras le bol que la comédie soit bannie de la grande cérémonie.