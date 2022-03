Mondial-2010 : La France devra confirmer

La première sortie du 4-3-3 version pré-Mondial de l’équipe de France a été encourageante avec la victoire contre le Costa Rica (2-1).

L’axe central n’a jamais connu plus de deux fois les mêmes joueurs depuis la fin de l’Euro-2008 et pour les repères, c’est maigre. Au milieu, le triangle Gourcuff, Toulalan, Malouda a convaincu et mériterait d'être reconduit. Gourcuff a notamment livré un de ses meilleurs matches en bleu face au Costa Rica et il s’est bien entendu sur le terrain avec Anelka et Ribéry.