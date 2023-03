Foot/Eliminatoires Euro-2024: La France en promenade, triplé pour Lukaku, un Zlatan record

L'équipe de France de football a largement dominé les Pays-Bas, vendredi (4-0), pour son entrée dans les qualifications à l'Euro-2024 au Stade de France, un peu plus de trois mois après la finale de Coupe du monde perdue au Qatar.

Record pour Zlatan

Zlatan Ibrahimovic est devenu, lui, le joueur le plus âgé à disputer un match qualificatif d'un championnat d'Europe en entrant au jeu à la 73e minute du match. L'attaquant, âgé de 41 ans cinq mois et 21 jours, devance désormais l'ancien gardien italien Dino Zoff, qui avait joué contre la Suède le 29 mai 1983, à 41 ans, 3 mois et un jour.