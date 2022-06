Ligue des Nations : La France encore battue et déjà éliminée du Final Four

L'équipe de France s'est inclinée 1-0 à domicile contre la Croatie lundi en Ligue des nations, perdant ainsi officiellement son titre avec ce quatrième match sans victoire dans cette compétition.

Avec deux matches nuls (1-1 en Croatie et en Autriche) et deux défaites à domicile (2-1 contre le Danemark), dans un groupe initialement considéré comme abordable, le bilan est plutôt alarmant, un an après un échec cuisant à l'Euro et cinq mois avant d'aller défendre une étoile mondiale au Qatar.