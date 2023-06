La France et Angleterre faciles face à Gibraltar et Malte

L'équipe de France, victorieuse des Pays-Bas (4-0) et de l'Irlande (1-0) lors des deux premières journées, a battu Gibraltar (3-0) et conforté sa première place, vendredi à Faro (Portugal), en qualifications pour l'Euro-2024 (groupe B). Olivier Giroud a inscrit dès la 3e minute son 54e but en sélection (record national), et Kylian Mbappé, sur penalty juste avant la pause (45+3), s'est approché de Michel Platini avec 39 buts (contre 41).

L'Angleterre facile à Malte

Sérieuse et appliquée, l'Angleterre n'a eu aucune peine à s'imposer 4-0 à Malte pour sa part, pour la troisième journée du groupe C. Sans leurs Citizens, sur le banc au coup d'envoi après les festivités pour leur triplé championnat, Coupe d'Angleterre et Ligue des champions, les Three Lions ont d'abord profité d'un but contre son camp de Ferdinando Apap (0-1, 8e) pour prendre les devants.