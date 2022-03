Coupe du monde féminine : La France et l'Allemagne joueront contre...

Le quart de finale France-USA, soit le pays hôte contre les championnes du monde, va faire des étincelles. Tandis que l'Allemagne jouera contre la Suède.

Le blockbuster est programmé vendredi en prime-time (21h00/19h00 GMT). L'affiche tant attendue était aussi la plus redoutée pour les Bleues, au bord du précipice dimanche en 8e de finale au Havre face au Brésil (2-1 en prolongation). Il faudra hausser le niveau de jeu et d'exigence vendredi pour faire face à l'ogre américain, impressionnant au premier tour mais pénible vainqueur de l'Espagne lundi soir (2-1) à Reims.

Quoi qu'en disent les Françaises, une rencontre face à la «Roja» aurait été largement plus à leur portée que face à «Team USA», véritable rouleau compresseur en début de tournoi avec des cartons contre la Thaïlande (13-0), le Chili (3-0) et la plus relevée équipe de Suède (2-0), soit un crédit de 18 buts marqués et aucun encaissé.