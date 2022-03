Sanctions : La France et l'Allemagne se «préparent» à un arrêt des livraisons de gaz russe

L'Allemagne et la France se «préparent» à un potentiel arrêt des importations de gaz russe, alors que Moscou exige, à partir du 1er avril, un paiement en roubles des livraisons.

«Il peut y avoir une situation dans laquelle demain, dans des circonstances très particulières, il n'y aura plus de gaz russe (...) c'est à nous de préparer ces scénarios là, et nous les préparons», a-t-il détaillé, lors d'une conférence de presse avec le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck.

L'Europe continuera à payer le gaz russe en euros ou dollars, a assuré Olaf Scholz. «Il est écrit dans les contrats que les paiements se font en euros et parfois en dollars», a expliqué le chancelier allemand lors d'une conférence de presse avec son homologue autrichien, Karl Nehammer. «J'ai dit clairement au président russe que cela resterait ainsi» et «les entreprises veulent pouvoir payer en euros et le feront», a-t-il ajouté.