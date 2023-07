Automobile: La France et l’Italie se disputent les faveurs de Stellantis

Un million de voitures en Italie, un million en France: des deux côtés des Alpes, les gouvernements mettent la pression sur Stellantis pour que le constructeur relance à plein régime ses usines, symboles de la réindustrialisation. Des années de délocalisations, notamment vers l’Espagne, l’Europe de l’Est et le Maghreb, ont fait chuter la production locale du quatrième constructeur mondial, né en 2021 de la fusion de Fiat-Chrysler et Peugeot-Citroën.

Le ralentissement du marché automobile avec la pandémie de Covid et la pénurie de pièces électroniques n’a rien arrangé. «Il est clair que la France comme l’Italie veulent nous aider», décrivait le patron de Stellantis, Carlos Tavares, le 5 juillet. «Mais l’état d’esprit passe de temps en temps d’un franc soutien à une pression assez forte».

Défense de l'industrie nationale

En visite à Rome lundi, M. Tavares s’est engagé à produire davantage d’automobiles dans les usines italiennes, visant à terme la fabrication «d’un million de véhicules» par an au pays de la Fiat 500. «Notre intention est clairement de localiser davantage de modèles dans les usines italiennes», en commençant par celle de Melfi dans le sud du pays, a-t-il déclaré à l’issue d’un entretien à Rome avec le ministre italien des Entreprises Adolfo Urso.

M. Tavares a ainsi annoncé son intention de «produire un cinquième modèle en plus des quatre déjà annoncés» pour ce site méridional, «sous réserve d’une amélioration des performances». Le constructeur franco-italo-américain et Rome ont «partagé la nécessité d’inverser immédiatement la tendance négative de la production» automobile «de ces vingt dernières années» en Italie, a assuré M. Urso dans un communiqué.

Le gouvernement ultra-conservateur dirigé par Giorgia Meloni a fait de la défense de l’industrie nationale son cheval de bataille. Les deux partis ont mis en place un groupe de travail «pour parvenir à un accord de transition d’ici la fin du mois» dans le cadre d’une «nouvelle politique industrielle européenne qui devra protéger la production et l’emploi», a-t-il poursuivi. Stellantis a produit seulement 685.753 véhicules en Italie l’an dernier. Comme un symbole, les deux derniers modèles présentés par Fiat, le petit SUV 600e et la Topolino, une voiturette sans permis, vont être fabriqués respectivement en Pologne et au Maroc.