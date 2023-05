Automobile: La France inaugure sa première usine de batteries électriques

«Pour la première fois depuis Airbus, la France et l’Europe créent une nouvelle filière industrielle», s’est réjoui le ministre français de l’Economie Bruno Lemaire (à droite).

«Pour la première fois depuis Airbus, la France et l’Europe créent une nouvelle filière industrielle», s’est réjoui le ministre français de l’Economie Bruno Lemaire, sur le site d’Automotive Cells Company (ACC), coentreprise de Stellantis, TotalEnergies et Mercedes.

«L’Union européenne doit montrer ses muscles»

En matière industrielle, «l’Union européenne doit montrer ses muscles» alors que la «Chine ne nous fera aucun cadeau», a-t-il souligné. Pour le ministre allemand des Affaires numériques et des Transports, Volker Wissing, «cette usine, avec les deux autres d’ACC prévues en Allemagne et en Italie, contribue à ce que l’Europe soit encore demain à la pointe du progrès mondial», face à la concurrence chinoise et aux changements climatiques.