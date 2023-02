Polémique : La France outrée par le film «Black Panther: Wakanda Forever»

Le ministre des Armées a dénoncé dimanche la représentation des militaires français dans le second volet de la superproduction de Marvel «Black Panther» où ils sont dépeints comme venus piller des ressources, une réaction qui s'inscrit dans un contexte de guerre informationnelle en Afrique.

«Je condamne fermement cette représentation mensongère et trompeuse de nos forces armées», twitte M. Lecornu. «Je pense et rends hommage aux 58 soldats français qui sont morts en défendant le Mali à sa demande face aux groupes terroristes islamistes».

«C'est le rôle du ministre de défendre les résultats des opérations Serval et Barkhane», déployées respectivement en 2013 et 2014 à la demande de Bamako pour lutter contre les jihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique.