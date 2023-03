Football – Euro 2024: La France rafle une victoire poussive en Irlande

Un but de Benjamin Pavard a permis à la France de s'imposer 1-0 lundi en Irlande en qualifications de l'Euro-2024, pour rester en tête du groupe B après deux rencontres. Après leur large succès 4-0 vendredi contre les Pays-Bas, les Bleus ont eu beaucoup plus de mal face une Irlande ultra-défensive.

Ce succès permet aux hommes de Didier Deschamps de s'installer seuls en tête de leur groupe, avec six points sur six, devant la Grèce, 3 points mais un match en moins, et les Pays-Bas, victorieux lundi soir de Gibraltar 3-0, trois points eux aussi.